 

Более 100 человек задержано в ходе беспорядков в Чикаго

10.08.2020, 21:44, Новости дня

Более 100 человек было арестовано в понедельник в Чикаго после ночных беспорядков, в результате которых были ранены 13 полицейских и произошли разрушения в престижном торговом районе Магнифисент-Майл и других частях города, сообщают местные власти.

Суперинтендант полиции Дэвид Браун сказал, что это была «не организованная акция протеста», а «преступный инцидент». В какой-то момент в полицейских начали стрелять, а полиция открыли ответный огонь. Браун сказал, что в центре города в ближайшее время будет усилено присутствие полиции.

«Это было откровенное уголовное преступление, – сказала мэр Чикаго Лори Лайтфут. – Это было нападение на наш город».

Как ожидается, арестованным будут предъявлены обвинения, в том числе в мародерстве, хулиганстве и нанесении побоев полиции. Лайтфут заявила, что город активировал программу защиты районов, которая будет действовать «в обозримом будущем», пока власти не сочтут, что жители в безопасности.

Представитель полиции Том Ахерн сообщил в «Твиттере», что в результате стрельбы ни один из полицейских не пострадал. Многие из разграбленных магазинов лишь недавно открылись после протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Беспорядки начались вскоре после полуночи. В районе Магнифисент-Майл, который является одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей Чикаго, были замечены граффити с лозунгами против полиции.

Несколькими часами ранее десятки людей вступили в столкновения с полицией после того, как в воскресенье полицейские выстрелили в человека в районе Энглвуд. Как сообщается в заявлении полиции, около 14:30 в воскресенье поступил телефонный звонок с сообщением о подозрительном вооруженном мужчине. При попытке задержания он начал убегать, стреляя в офицеров, и был ранен, когда они открыли огонь. Мужчину доставили в больницу.

Более часа спустя толпа вступила в столкновения с полицией, поскольку кто-то сообщил, что полицейские ранили ребенка. В конечном итоге толпу удалось разогнать.

Движение поездов и автобусов в центр города было временно приостановлено по просьбе правоохранительных органов, сообщило в «Твиттере» Транспортное управление Чикаго. Мосты через реку Чикаго были подняты, а полиция штата Иллинойс заблокировала некоторые съезды на скоростные автомагистрали, ведущие в центр города. Доступ восстанавливали позднее в понедельник утром.



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