Силовики в Минске начали стрелять по протестующим резиновыми пулями

10.08.2020, 20:26, Новости дня

В Минске в микрорайоне Каскад на улице Кальварийской вечером 10 августа силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями, сообщила в Telegram газета “Наша Ніва”.

По информации издания, люди стояли и скандировали лозунги. Одна из пуль попала в журналистку “Нашей Нівы” Наталью Лубневскую, ее везут в больницу, она не чувствует ног.

Также ранен журналист портала TUT.BY. “Наша Ніва” отмечает, что они были в жилетах для прессы и носили значки.

Позже TUT.BY опубликовал в Twitter видео момента ранения журналистки “Нашей Нiвы”.

Момент ранения журналистки «Нашей Нiвы» Натальи Лубневской. Девушку ранили в ногу во время разгона протестов в Минске на улице Кальварийской.

По словам Натальи, в нее попала резиновая пуля. Ее увезли в больницу скорой медицинской помощи. pic.twitter.com/gbrmQS2erF

— TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

TUT.BY сообщил, что против мирных демонстрантов впервые привлекли силы специальных операций в составе более 100 человек.

Протесты в Минске на улице Кальварийской.

Люди прячутся от силовиков в ТЦ «Корона». Протестующие берутся в сцепку и кричат «Милиция с народом!».

Люди в военной форме с автоматами, в амуниции с большими рюкзаками. Их здесь около сотни.

Силовики пустили газ. pic.twitter.com/u8Z744BaHg

— TUT.BY (@tutby) August 10, 2020

Люди прячутся от силовиков в ТЦ “Корона”. Протестующие берутся в сцепку и кричат: “Милиция с народом!”

Издание “Бабель” опубликовало видео из Минска, где слышны взрывы.

На вулиці Кальварійській у Мінську почали стріляти у протестувальників. На відео чутно постріли та вибухи від світлошумових гранат pic.twitter.com/VcWHpm6RXp

— Бабель /// Білорусь (@babelbelarus) August 10, 2020

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

Следственный комитет Беларуси 10 августа возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в Беларуси в режиме онлайн.