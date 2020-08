В Беларуси пытаются блокировать соцсеть Twitter. Лукашенко рассказал, кто ограничивает работу интернета

10.08.2020, 18:26, Новости дня

Компания Twitter фиксирует попытки заблокировать работу социальной сети в Беларуси. Об этом 10 августа сообщается на странице публичной политики компании.

“Мы наблюдаем блокировку и препятствование работе Twitter в Беларуси в ответ на протесты против результатов выборов. Отключения интернета очень вредны. Они в корне нарушают основные права человека и принципы открытого интернета”, – говорится в сообщении.

We’re seeing blocking & throttling of Twitter in #Belarus in reaction to protests contesting the election result. #KeepItOn

Internet shutdowns are hugely harmful. They fundamentally violate basic human rights & the principles of the #OpenInternet.https://t.co/DN3pc4TkWC

— Twitter Public Policy (@Policy) August 10, 2020

По информации БЕЛТА, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с председателем исполнительного комитета – исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым заявил, что интернет в Беларуси отключают из-за границы, это не инициатива властей.

“Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы”, – сообщил Лукашенко.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.