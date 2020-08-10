Ливанское правительство уходит в отставку после взрыва в Бейруте

10.08.2020, 20:40, Новости дня

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в понедельник объявил об отставке своего правительства на фоне возмущения общественности в связи с недавним мощным взрывом в Бейруте.

В результате серии взрывов в порту ливанской столицы погибло около 150 человек, более 5000 получили ранения, и еще 300 тысяч остались без крова. Власти Ливана считают, что причиной стали 2750 тонн аммиачной селитры, несколько лет хранившиеся на портовых складах.

В субботу в Бейруте начались массовые протесты, вызванные недовольством общественности по поводу действий правительства. Группа протестующих во главе с отставными офицерами ливанской армии штурмовала здание министерства иностранных дел страны и объявила его «штаб-квартирой революции». Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся попасть в здание парламента страны.