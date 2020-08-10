Мнучин: новый пакет помощи в связи с коронавирусом может быть принят на этой неделе

10.08.2020, 20:40, Новости дня

ВАШИНГТОН —

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что администрация и Конгресс могут прийти к договоренности о новом пакете экономической помощи уже на этой неделе, если демократы займут «разумную» позицию.

Как отметил Мнучин в интервью телеканалу CNBC, возможность для компромисса есть, а законопроект нужно принять. При этом он отказался уточнить, когда могут возобновиться переговоры.

«Я думаю, нам удастся прийти к компромиссу, если демократы готовы вести себя разумно. Нам еще многое нужно сделать», – сказал он.

Мнучин отказался комментировать возможные сроки возобновления переговоров, но отметил: «Если мы сможем заключить честную договоренность, то сделаем это на этой неделе».

Переговоры по пятому пакету помощи в связи с пандемией COVID-19 сорвались на прошлой неделе, что побудило президента-республиканца Дональда Трампа издать серию указов о пособиях по безработице, защите арендаторов от выселений, налогах на заработную плату и студенческих кредитах.

Однако критики считают эти меры недостаточными для оказания помощи американцам, сильно пострадавшим от экономических последствий пандемии.

В воскресенье Мнучин и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси выразили готовность возобновить переговоры. Новый законопроект, возможно, будет предусматривать оказание помощи только до конца 2020 года, а вопрос о дальнейшей помощи нужно будет пересмотреть в январе.

По словам Мнучина, исходя из того, что говорили в минувшие выходные Пелоси и лидер сенатских демократов Чак Шумер, складывается впечатление, что «они готовы к компромиссу».