 

США призвали власти Белоруссии не применять силу к протестующим

10.08.2020, 20:30, Новости дня

Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией после выборов в Белоруссии и призывают Минск воздержаться от применения силы к протестующим, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

«Мы глубоко обеспокоены президентскими выборами в Белоруссии. Жесткие ограничения доступа к включению в бюллетени для кандидатов, запрет местным независимым наблюдателям быть на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных протестующих и журналистов омрачили процесс», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Мы призываем власти Белоруссии уважать право на мирные собрания и воздержаться от применения силы», – сказал она.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08%, за Светлану Тихановскую проголосовали 10,09%. Явка составила 84,17%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник в Белоруссии начались новые задержания.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Кравчук предложил «особую систему управления» в Донбассе

01.07 / О’Брайен: президент проинформирован о предполагаемых вознаграждениях талибов Россией

28.06 / В Украине второй день подряд фиксируется снижение числа новых случаев COVID-19

16.07 / Колумнист Guardian – брексит не принёс Британии глобализацию и суверенитет, но лишил партнёров

08.08 / В Японии не исключили финансового альянса РФ и Китая

31.07 / Бренд Hyundai анонсировал внедорожник Palisade для РФ и Китая

21.07 / США ввели санкции против 11 китайских компаний за нарушения прав уйгуров

16.07 / Жизнь и здоровье политического узника Гафарова под угрозой – Денисова

28.06 / Вторая волна коронавируса накрыла китайский Баодин

31.07 / Для нового приговора Кокорину и Мамаеву вспомнили про «забытый» стул

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска