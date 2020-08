НАТО обеспокоен выборами в Беларуси и насилием против демонстрантов

10.08.2020, 20:20, Новости дня

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг 10 августа выразил обеспокоенность проведением выборов в Беларуси. Об этом говорится в его заявлении в Twitter.

“Союзники по НАТО выразили серьезную обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов в Беларуси. НАТО осуждает насилие против мирных демонстрантов”, – говорится в его заявлении в Twitter.

Sec. Gen. @jensstoltenberg: “NATO Allies have expressed serious concerns over the conduct of the presidential election in Belarus. NATO condemns violence against peaceful protestors. Fundamental rights must be respected, including freedom of speech &the right to peaceful protest”

— Ryan Browne (@rabrowne75) August 10, 2020

Столтенберг написал, что необходимо уважать основные права, включая свободу слова и право на мирный протест.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.