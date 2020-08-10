Вирусолог дал прогноз по тяжести второй волны COVID-19 в России

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10.08.2020, 20:16, Новости дня

Вторая волна коронавируса в РФ будет легче первой, если на нее не наложится волна гриппа, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн.

«Я думаю, что вторая волна будет, но она окажется легче, если, конечно, не наложатся друг на друга волны коронавирусной инфекции и гриппа. У гриппозной эпидемии свои законы, которые довольно близки к законам коронавирусной, поэтому нагрузка будет намного больше. К тому же человек может одновременно заболеть и гриппом, и коронавирусом, и это будет довольно неприятно. Заранее сказать, что будет тяжелая волна гриппа, сейчас, конечно, нельзя», – отметил вирусолог в эфире НСН.

Он также сообщил о готовности медиков ко второй волне коронавируса. По его словам, сейчас есть прослойка людей с уже сформировавшимся иммунитетом от COVID-19. Также Альштейн отметил, что сам вирус меняется и становится менее патогенным.

Ранее главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что вероятность одновременно заболеть гриппом и новым коронавирусом существует, однако сложно пока сказать, как будет протекать заболевание, и спрогнозировать его последствия.

В начале августа мэр столицы Сергей Собянин заявил, что опасности возникновения второй волны коронавируса в Москве практически нет, число выявляемых людей с заболеванием сократилось в 10 раз.



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