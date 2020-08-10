Опубликовано видео с Ефремовым за рулем сразу после аварии

10.08.2020, 19:48, Новости дня

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, Александр Добровинский нашел видеозапись аварии, на которой видно, что за рулем автомобиля находился артист.

«На прошлой неделе я говорил, что есть свидетели, видевшие, кто именно выходил из машины господина Ефремова со стороны водительского сидения. Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлен тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю Ефремову выйти из автомобиля», – передает RT его слова.

Также на записи видно, что больше из автомобиля никто не выходил.

На видео заметно, что после ДТП к машине подходят несколько человек. Другие очевидцы ставят на колеса перевернувшуюся машину Захарова.

Ранее в суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно. При этом Ефремов сказал, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».

Также в суде продемонстрировали видеозаписи, на которых артист после смертельного ДТП в Москве ходит пьяный и шокированный.

До этого гособвинитель в ходе заседания суда зачитала материалы дела, согласно которым в автомобиле артиста нашли гашиш и гашишное масло. На это адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что найденные в автомобиле после аварии наркотические средства не принадлежали его подзащитному.

Напомним, 8 июня актер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту может грозить до 12 лет тюрьмы.