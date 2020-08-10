КГБ Белоруссии заявил о готовящемся покушении на Тихановскую
10.08.2020, 19:30, Новости дня
На кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение, сообщил председатель КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик в эфире телеканала ОНТ.
«Из так называемого объединенного штаба [оппозиции] была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», – передает его слова ТАСС.
Вакульчик отметил, что буквально перед этим в МВД республики по линии борьбы с экстремизмом было перехвачено сообщение о том, что «нужна сакральная жертва».
«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства. Следует отметить, что мы со всей серьезностью отнеслись к этой информации. В соответствии с поручением главы государства мною было принято решение о выделении 120 подготовленных сотрудников для организации охраны объединенного штаба. Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», – добавил председатель КГБ республики.
Ранее команда Тихановской решила, что она не будет участвовать в акциях протеста по итогам выборов, чтобы избежать возможных провокаций.
В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.
Тихановская подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании по выборам главы государства. Она заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики.
После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. В понедельник в Минске снова начались задержания.
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