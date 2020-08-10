 

Германия задумалась над возвращением санкций против Белоруссии

10.08.2020, 18:30, Новости дня

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что президентская кампания в Белоруссии дает повод для Евросоюза подумать над возможностью реактивировать режим санкций против страны.

По его словам, надежды на то, что в Белоруссии будут больше уважать принципы правового государства, «испытали более чем жесткий удар» судя по тому, как прошли выборы в стране, а от свободных выборов «действительно абсолютно ничего» не наблюдалось.

 

«Вместо этого мы стали свидетелями насилия, запугивания и арестов», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на DPA.

Маас также добавил, что необходимо подумать, «сохраняют ли актуальность в свете последних недель и дней» первые шаги по снятию санкций, которые ЕС предпринял в последние годы из-за движения страны в сторону реализации принципов правового государства.
 

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

   

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Польши и Чехии, а также с Украины.



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