Кипр принял условия РФ по налоговому соглашению

10.08.2020, 15:26, Новости дня

Кипр согласился повысить до 15% налог на проценты и дивиденды по новому налоговому соглашению с Россией, сообщили в Минфине.

«В рамках переговоров Республика Кипр согласилась на условия Российской Федерации по внесению изменений в Российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В переговорах, проходящих в Москве 10-11 августа, приняли участие глава российской делегации – заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Делегацию Кипра возглавил министр финансов Константинос Петридис.

«Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», – приводятся в сообщении слова Оверчука.

Отмечается, что ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, он вступит в силу с 1 января 2021 года. «Так как сегодня состоялось парафирование протокола, мы останавливаем процесс денонсации соглашения», – отметил Сазанов.

«Восстанавливая доверие к экономическим связям между Россией и Кипром, поправки к соглашению согласованы сегодня с вице-премьером [России Алексеем] Оверчуком. Важное и взаимовыгодное соглашение», – передает РИА «Новости» заявление министра финансов Кипра.

В Минфине РФ добавили, что ожидают официального ответа от Нидерландов на направленные предложения о пересмотре налогового соглашения в ближайшие недели. Отмечается, что если Нидерланды согласятся на переговоры, то им будут предложены те же условия, что и Кипру.

Напомним, Минфин России решил запустить процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.

Как отмечал доцент департамента налогообложения и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Виктор Мачехин, заявлением о выходе из соглашения с Кипром о двойном налогообложении Россия продемонстрировала непоколебимость своей позиции в борьбе с налоговыми уклонистами.

Россия предлагала Кипру поднять налог на проценты и дивиденды до 15%, оставив исключения для институциональных инвестиций.

На фоне объявления РФ о денонсации налогового соглашения с Кипром Мальта и Люксембург согласились на предложенные российской стороной условия. Аналогичное предложение РФ направила и Нидерландам.