ЕС: выборы в Беларуси омрачены неприемлемым государственным насилием

10.08.2020, 15:15, Новости дня

Президентские выборы в Беларуси были омрачены «непропорциональным и неприемлемым насилием со стороны государства против мирных демонстрантов», заявили в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС и еврокомиссар по вопросам расширения.

«Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных прошлой ночью», – говорится в совместном заявлении Жозепа Борреля и Оливера Вархейи.

«Белорусские власти должны обеспечить уважение фундаментального права на мирные собрания», – отметили они.

Евросоюз должен принять меры, чтобы не допустить применения силы властями Беларуси, заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, после того как белорусская оппозиция не признала результаты президентских выборов.

«ЕС должен принять меры, чтобы предотвратить возможное применение силы в Беларуси», – сказал Чапутович на пресс-конференции.

Он выразил надежду на то, введение санкций против Беларуси будет ненужным, но не исключил такую возможность.