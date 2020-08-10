 

ЕС: выборы в Беларуси омрачены неприемлемым государственным насилием

10.08.2020, 15:15, Новости дня

Президентские выборы в Беларуси были омрачены «непропорциональным и неприемлемым насилием со стороны государства против мирных демонстрантов», заявили в понедельник глава внешнеполитического ведомства ЕС и еврокомиссар по вопросам расширения.

«Мы осуждаем насилие и призываем к немедленному освобождению всех задержанных прошлой ночью», – говорится в совместном заявлении Жозепа Борреля и Оливера Вархейи.

«Белорусские власти должны обеспечить уважение фундаментального права на мирные собрания», – отметили они.

Евросоюз должен принять меры, чтобы не допустить применения силы властями Беларуси, заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, после того как белорусская оппозиция не признала результаты президентских выборов.

«ЕС должен принять меры, чтобы предотвратить возможное применение силы в Беларуси», – сказал Чапутович на пресс-конференции.

Он выразил надежду на то, введение санкций против Беларуси будет ненужным, но не исключил такую возможность.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Призыв на намаз для мусульман прозвучал из Святой Софии впервые за 86 лет

28.07 / На МКС возобновили поиск утечки бензола

25.06 / Владимир Драчев будет участвовать в выборах президента СБР

01.07 / СК проверит сообщения о нападении экс-сотрудника Генпрокуратуры на полицейского

26.06 / Нардеп Магомедов просит НАБУ выяснить, кто зарабатывает на посреднической схеме на госпредприятии “Восточный ГОК”

03.08 / Захватчик заложников в Киеве объявил Зеленского «шутом»

01.08 / В TikTok ответили Трампу на слова о запрете приложения

24.07 / США предложили РФ создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе

02.07 / Мишустин указал на поддержку предложенного Путиным курса по итогам голосования по Конституции

03.07 / Суд по MH17 отклонил запрос на повторное рассмотрение спутниковых данных НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска