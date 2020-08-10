Площадь пожара на АЗС в Волгограде превысила 1000 кв. метров

10.08.2020, 15:08, Новости дня

Общая площадь возгорания на газовой автозаправке в Волгограде, составила более 1 тыс. кв. метров, так как огонь перекинулся на траву, сообщил врио начальника ГУ МЧС по Волгоградской области Николай Любавин.

«К моменту прибытия пожарных горела емкость с газом при сливе на автозаправке с последующим взрывом. В результате взрыва произошло горение сухой растительности на прилегающей территории. Общая площадь пожара на автозаправке составила 350 кв. метров, по прилегающей территории – 1 тыс. кв. м», – передает его слова ТАСС.

При этом число пострадавших при пожаре и последующем взрыве на АЗС возросло до 13 человек. В администрации области уточнили, что за медицинской помощью обратился еще один человек, ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Среди пострадавших в том числе оказались четверо сотрудников МЧС. «В момент прибытия пожарных при боевом развертывании [на автозаправке] произошел взрыва автомобиля. Пострадали четыре сотрудника», – отметил Любавин.

В экстренных службах добавили, что в больницу доставлен один сотрудник МЧС, остальным пожарным медицинская помощь оказана амбулаторно.

Напомним, в Тракторозаводском районе Волгограда загорелись газовая цистерна и здание газовой заправки. Сейчас пожар удалось потушить. По факту инцидента начата проверка.