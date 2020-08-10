СЖР потребовал освободить задержанных в Минске журналистов

10.08.2020, 14:16, Новости дня

Союз журналистов РФ выразил протест в связи с задержаниями в Белоруссии российских журналистов и потребовал немедленно их освободить.

«9 и 10 августа в Белоруссии были задержаны российские журналисты, освещавшие выборы президента страны. На настоящий момент известно о задержаниях Семена Пегова, Максима Солопова, Евгения Олейника, Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. При задержании Пегов и Солопов, по некоторой информации, были избиты, связи с ними нет», – указали в СЖР.

Союз журналистов РФ выразил решительный протест по поводу задержаний и потребовал немедленно освободить российских журналистов.

Ранее руководители сразу нескольких российских СМИ, в том числе RT и Daily Storm, сообщили о задержании своих сотрудников в ходе беспорядков в Минске. Также стало известно о задержании военкора Семена Пегова, который выяснял судьбу 33 россиян в Минске. Освобождения военкора уже потребовали журналисты.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.