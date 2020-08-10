Собянин объяснил высокую выявляемость коронавируса в Москве

10.08.2020, 13:48, Новости дня

Свободная запись на тестирование на наличие в организме коронавируса в Москве дает большую выявляемость инфекции среди населения, сообщил на заседании президиума координационного совета мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве организован большой объем тестирований, в том числе и по свободной записи. И по ПЦР (полимеразная цепная реакция), и по ИФА-тестам (на антитела к коронавирусу). Кстати, свободная запись дает и большую выявляемость», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, Москва превосходит мировые мегаполисы по объемам тестирования на коронавирус. «Мы продолжаем увеличивать и наращивать объем тестирования. На сегодняшний день он составил более 300 тыс. Это в два раза больше, чем в Нью-Йорке, в шесть раз больше, чем в Мадриде. И вообще мы занимаем первое место среди мегаполисов мира», – сказал Собянин.

По словам мэра, «по Москве ситуация в течение последних двух месяцев стабильная, примерно на одном уровне, с небольшими позитивными трендами». «Несмотря на то, что мы открыли практически полностью передвижение населения, 91% трафика в Москве восстановлен», – рассказал Собянин.

Он также заявил, что работа большинства предприятий и организаций восстановлена: к плановой работе в столице после лечения больных коронавирусной инфекцией вернулись 23 крупные клиники.

Градоначальник также сообщил, что около 60% заболевших коронавирусом в Москве болеют бессимптомно. «Мы видим, что количество бессимптомных больных достаточно большое – около 60%. Это значительно больше, чем по другим регионам, связи с тем, что в Москве организован большой объем тестирования, в том числе и по свободной записи, и по ПЦР, и по ИФА-тестам», – рассказал Собянин, передает РИА «Новости».

За минувшие сутки в РФ выявлено 5118 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 892 тыс. случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 694, Свердловской области – 179, Санкт-Петербурге – 157.