Лукашенко назвал ложью сообщения о сложивших щиты сотрудниках ОМОНа

10.08.2020, 13:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения, согласно которым сотрудники ОМОНа сложили щиты в ходе протестов в республике.

«Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели, настоящие патриоты. Правда, сейчас фейки вбрасывают, что в каком-то городе ребята из ОМОНа чуть ли не щиты сложили. Начинаю уточнять – абсолютное вранье», – сообщил он, передает БелТА.

Также Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.