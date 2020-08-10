 

Лукашенко назвал ложью сообщения о сложивших щиты сотрудниках ОМОНа

10.08.2020, 13:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения, согласно которым сотрудники ОМОНа сложили щиты в ходе протестов в республике.

«Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели, настоящие патриоты. Правда, сейчас фейки вбрасывают, что в каком-то городе ребята из ОМОНа чуть ли не щиты сложили. Начинаю уточнять – абсолютное вранье», – сообщил он, передает БелТА.

Также Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, Украины, Польши и Чехии.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем. Однако в МВД эту информацию опровергли.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам

24.06 / “Интер” и “Сассуоло” сыграли вничью, забив на двоих шесть голов

24.06 / Памятник Герою СССР Ашоту Аматуни открыли в Крыму

05.08 / Стало известно о новом осложнении после коронавируса

13.07 / В Украине снизилось количество новых случаев заражения коронавирусом

02.07 / В мире: Эрдоган делает новый шаг по воссозданию Османской империи

13.07 / Аллерголог рассказал, что могло спасти погибшую на свадьбе в Москве невесту

02.07 / Путин поблагодарил россиян за голосование по Конституции

13.07 / Смартфон IPhone 12 Pro получит 6 ГБ оперативной памяти

21.07 / Взявший заложников в украинском Луцке заявил о втором захваченном автобусе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска