«Исторический момент» — El País назвала выборы в Белоруссии самым большим вызовом для Лукашенко

10.08.2020, 12:54, Новости дня

В условиях стагнации экономики, роста протестных движений и плохого управления ситуацией с распространением коронавируса действующий лидер Белоруссии Александр Лукашенко вынужден маневрировать, чтобы сохранить власть, пишет El País. При этом президентские выборы станут историческим моментом для страны.



Reuters

Воскресные выборы президента Белоруссии станут для находящегося у власти более четверти века Александра Лукашенко самым большим вызовом за последние десятилетия, пишет El País.

Эксперты и наблюдатели, которые годами обличают фальсификации выборов, не сомневаются в том, что он делает «всё возможное», чтобы сохранить за собой власть, и сегодня.

Кроме того, на фоне стагнации экономики и в условиях протестных движений, набирающих силу на улицах и площадях страны, Лукашенко понял, что ему «нечего предложить». Белорусский лидер вынужден маневрировать, чтобы сохранить президентский пост на шестой срок.

Так, Лукашенко утверждает, что «внешние силы» пытаются отстранить его от власти, выбрав своей мишенью Россию, хотя годами использовал свою страну в качестве «буфера» между Москвой и Западом.

Во вторник президент заявил, что в своих отношениях Минск и Москва перешли от «братьев к партнёрам». С 1999 года связаны между собой соглашением о союзе. По словам директора Минского совета по международным отношениям «Минский диалог» Евгения Прейгермана, на практике оно означает, что Белоруссия продаёт свою геополитическую лояльность за различные экономические выгоды.

Тем не менее после «аннексии»* Крыма, всё изменилось, отмечает издание. РФ стала настаивать на расширении союза и, как считает Лукашенко, на «слиянии» двух государств. Когда Лукашенко отказался продлить условия союза, Москва заморозила выгодные соглашения, которые, в том числе, гарантировали Белоруссии дешёвую нефти, которую страна затем продавала Западу.

Тогда белорусский лидер начал «заигрывать» с США. В феврале Майк Помпео посетил Минск с первым за более чем 25 лет визитом госсекретаря США. Незадолго до этого две страны впервые за 12 лет обменялись послами. А в мае в Белоруссию начались поставки американской нефти.

Однако с приходом коронавируса в страну, плохое управление коронавирусом стало «последней каплей» для белорусов, уставших от «многих лет репрессий, постоянных нарушений прав человека» и отсутствия улучшений в экономике. Белоруссия была одной из немногих стран, которая не закрыла границы и не приняла мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Недовольство жителей страны усилило оппозицию и сделало нынешние выборы «историческим моментом» для страны. При этом «загнанный в угол» Лукашенко продолжил политику «бессовестных репрессий».

Кроме того, президент продолжает давать невыполнимые обещания. Так, несмотря на обещания роста средней месячной зарплаты граждан и экономики в целом, аналитики утверждают, что пока экономика страны лишь сокращается. Тем не менее правительство пытается содействовать росту сектора развития высоких технологий.

«Сегодня в этой стране можно хорошо жить только в том случае, если тебя не интересует политика, если ты закрываешь глаза на всё, что происходит, и если ты работаешь над новыми технологиями», — приводит издание слова рекламного консультанта из Минска Анны, пожелавшей сохранить анонимность из страха репрессий.

Несмотря на то что разница между самыми богатыми и самыми бедными в стране здесь не так ярко выражена, как в других странах постсоветского пространства, средняя зарплата белорусов не повышалась с 2010 года, что способствует падению покупательской способности.

При этом страна во многом остаётся «в руках» России, которая воспользовалась паузой, прекрасно понимая, что после выборов Лукашенко выйдет более слабым, пишет El País.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).