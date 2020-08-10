HuffPost – «Мне всё равно» — Трамп отмахнулся от свежих данных о том, что ему помогает Москва

10.08.2020, 12:54, Новости дня

Появившиеся в пятницу заявления американских разведслужб о том, что РФ пытается вновь вмешаться в президентские выборы США и добиться переизбрания Дональда Трампа, самого американского президента не интересуют, пишет HuffPost. По данным газеты, господин Трамп, комментируя новую информацию, заявил, что ведёт себя с Москвой жёстче, чем его предшественники, а потому она уж точно не хочет, чтобы он вновь оказался президентом США.



Reuters

Президент США Дональд Трамп «отмахнулся» от предупреждений американской разведки, которая сообщила в пятницу о том, что Москва «очерняет» кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, дабы добиться переизбрания Трампа на предстоящих выборах, пишет HuffPost. «Мне всё равно, кто там и что говорит», — заявил Трамп, комментируя новую информацию.

Как напоминает обозреватель HuffPost, директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в своём официальном заявлении, опубликованном в пятницу, сообщил, что российские чиновники вновь стали предпринимать попытки повлиять на ход американских выборов, и Кремль пытается «очернить» господина Байдена, используя «целый спектр мер». «Кроме того, связанные с Кремлём деятели пытаются укрепить позиции президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», — также утверждалось в заявлении.

Как заявлял Эванина, «пророссийский» член украинской Верховной рады Андрей Деркач, который является сыном бывшего офицера КГБ, «распространяет информацию о коррупции, в том числе посредством слива записей телефонных звонков, дабы ослабить положение кандидата Байдена и Демократической партии». По данным HuffPost, Деркач поддерживает контакт с личным адвокатом Трампа Руди Джулиани, а также, по некоторым данным, передавал «подозрительную информацию» членам сената США от Республиканской партии Чаку Грэссли и Рону Джонсону.

Отвечая в ходе пресс-конференции в принадлежащем Трампу гольф-клубе «Бедминстер» на вопрос журналиста о том, какие комментарии он может дать по поводу заявлений Эванины, Трамп заявил: «Думаю, что Дональд Трамп — это последний человек, кого РФ хотела бы видеть в президентском кресле, ведь с Москвой себя жёстче ещё никто и никогда не вёл». «Мне всё равно, кто там и что говорит. Такого ни один здравомыслящий человек не скажет. Только посмотрите, что мы сделали с нашими вооружёнными силами, что мы сделали с НАТО — я ведь там собрал $130 миллиардов в год с тех стран, которые раньше нарушали, а теперь выплачивают все эти деньги. А эти деньги идут на защиту от России», — добавил господин Трамп.

Как подчёркивает обозреватель HuffPost, никаких денег с членов НАТО Трамп не «собирал», а к тому же, эти страны ничего не «нарушали», поскольку положение о поддержании оборонных расходов на уровне 2% от ВВП носит рекомендательный характер.

Отказ Трампа «наказывать» Москву за антиамериканские действия или хотя бы поднимать этот вопрос продолжает поражать наблюдателей, отмечает автор материала. Президент США уже заявлял, что — несмотря на выводы американских разведслужб — верит словам Владимира Путина, который до этого опроверг утверждения о том, что Москва вмешивалась в президентские выборы 2016 года в США. А недавно, когда появилась информация о том, что РФ «выплачивает вознаграждения» боевикам движения «Талибан»* за убийство американских военнослужащих в Афганистане, Трамп не только ничего не предпринял, но и не стал обсуждать эту тему в недавних телефонных переговорах с Путиным, возмущается журналист.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.