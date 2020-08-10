Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США

10.08.2020, 12:53, Новости дня

Китай принял решение ввести санкции в отношении 11 американских официальных лиц в ответ на санкции по Гонконгу, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«В ответ на ошибочные действия США китайская сторона приняла решение с сегодняшнего дня ввести в санкции в отношении сенаторов Марко Рубио, Теда Круза, Джоша Хоули, Тома Коттона, Криса Смита, Пэта Туми, а также исполнительного директора Национального фонда демократии Карла Гершмана, исполнительного директора Национального демократического института по международным вопросам Дерека Митчела, директора Международного республиканского института Дэниэла Твайнинга, исполнительного директора организации Human Rights Watch Кеннета Рота, главы организации Freedom House Майкла Абрамовица», – передает РИА «Новости» слова Чжао Лицзянь.

Напомним, 27 мая глава Госдепа Майк Помпео заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР. В связи с этим 26 июня США ввели против Китая «гонконгские» санкции.

30 июня США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

В тот же день председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.