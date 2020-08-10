МИД выразил надежду на решение Берлина достроить «Северный поток – 2»

10.08.2020, 12:53, Новости дня

Россия надеется, что Германия доведет до конца проект строительства газопровода «Северный поток – 2» вне зависимости от противодействия со стороны Соединенных Штатов, сообщил российский МИД.

«Москва рассматривает агрессивные попытки США сорвать завершение строительства СП-2 путем введения против его участников экстерриториальных санкций как вопиющее нарушение Вашингтоном международного права и грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенных государств», – приводит РИА «Новости» заявление МИД.

Отмечается, что РФ намерена довести проект до конца и рассчитывает, что правительство ФРГ продолжит придерживаться такой же позиции.

В ведомстве напомнили, что «Северный поток – 2» – крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия, реализуемый российскими и германскими компаниями совместно с партнерами из других европейских стран.

Ранее стало известно, что американские сенаторы выдвинули требование к руководству немецкого порта Муркан в городе Засниц, согласно которому администрация порта должна прекратить работы по поддержке строительства «Северного потока – 2».

После этого Восточный комитет германской экономики (OAOEV) призвал власти страны и Евросоюза объединиться против санкций США в отношении «Северного потока – 2» и защитить немецкие и европейские компании.

Напомним, 21 июля палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что санкции неприемлемы и противоречат законодательству.