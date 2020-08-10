 

Лукашенко с победой на выборах поздравили лидеры Китая, России и Казахстана

10.08.2020, 12:18, Новости дня

Председатель КНР Си Цзиньпин первым направил поздравление Александру Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Он высказал уверенность, что под руководством Лукашенко Беларусь “обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства”.

Си Цзиньпин назвал Китай и Беларусь “железными братьями” и “всепогодными партнерами”, и сказал, что дорожит дружбой с Лукашенко.

Поздравил “нового” президента Беларуси и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

“Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси”, – говорится в подзравлении, текст которого обнародован на сайте президента Казахстана.

Он пожелал Лукашенко “полной реализации всех намеченных планов”, а белорусскому народу – мира, стабильности, взаимопонимания и процветания.

Поздравительную телеграмму белорусскому президенту отправил и его российский коллега Владимир Путин, пишет пресс-служба Кремля.

“Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси”, – отметил Путин. 

9 августа в Беларуси завершилось голосование на выборах президента. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2%, за Тихановскую – 9,9%.

Штаб Тихановской не признает результаты выборов президента Беларуси.

После закрытия избирательных участков силовики начали задерживать людей. В Минске в драку с ними вступили протестующие. На улицах граждане требуют: “Лукашенко, уходи!”

По данным правозащитников, в ходе протестов были задержаны более 140 человек. Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал заявление, с котором призвал не допустить насилия, призвал к терпимости и толерантности. Лукашенко с победой на выборах он не поздравил. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Лещенко заявил, что сын Авакова гулял на вечеринке в ночном клубе, несмотря на карантин, а полиция его охраняла

25.07 / Посол Азербайджана в России призвал прекратить уличные драки

03.08 / Москва оценила последствия разрыва ДРСМД

24.06 / Основатель Pink Floyd призвал не забывать, кто разгромил нацистов

24.06 / Euronews – ЕС внедряет новые инструменты давления на своих членов — для защиты демократии

16.07 / “Еще бы узаконить проституток и траву – тогда заживем!” Фотожабы на легализованный Верховной Радой игорный бизнес

31.07 / Немецкие политики призывают засудить США за санкционный саботаж «Северного потока — 2»

27.07 / Посол Великобритании в Украине заявила, что Россия должна повлиять на поддерживаемых ею боевиков на Донбассе

24.07 / Тегеран предупредил США об ответственности за любое ЧП с иранским авиалайнером

07.07 / Новые смарт-часы Samsung Galaxy Watch 3 показали на фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска