Экономист Савченко: Нас ждет не только вторая волна коронавируса, но вторая волна банкротств предприятий, которые смогли открыться после карантина

10.08.2020, 11:08, Новости дня

Из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, украинцы обеднели и начали тратить накопленные сбережения. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил экс-заместитель главы правления НБУ, финансист, экономист Александр Савченко.

“Нас ждет не только вторая волна коронавируса, а вторая волна банкротств предприятий, которые нашли силы открыться после карантина, но не выдержали. Особенно в сфере услуг закроется около 20% предприятий. Эта тенденция также коснется транспортных компаний и сферы строительства. Нынешнее падение экономики инертное. Оно не быстро началось и не быстро закончится. В итоге у молодых членов Кабинета Министров возникла иллюзия: раз разрешили работать, начнется экономический рост. Это не так. Люди фундаментально обеднели. Впервые за три года украинцы начали проедать то, что накопили раньше. Больше 5% предыдущих сбережений проедается, потому что расходы больше, чем заработок. Так что немного преждевременный оптимизм, хоть он и не навредит”, – пояснил Савченко.

По его словам, замедление темпов экономического падения было связано с низкими ценами на нефть.

“Есть ошибочное понимание, что кризис во втором квартале закончился и падение прекратилось. Действительно, сравнивая второй квартал этого и предыдущего года, мы видим падение на 11%. На то была благоприятная конъюнктура внешнего рынка: импорт у нас упал в два раза больше, чем экспорт. Если бы не этот фактор, падение было бы на 15%. Ошибочно ожидать, что в третьем квартале будет рост. Мой прогноз – будет падение в районе 10%. Потому что благоприятная конъюнктура, когда цены на нефть были минимальными, прошла. Сейчас цены на нефть будут увеличиваться и мы уже начали закупать газ”, – отметил экономист.

Он полагает, что за два года Украина может выйти на докризисный уровень развития.

“По моему мнению, мы дойдем до дна к октябрю. Затем до конца года будет стагнация на дне и, скорее всего, только со следующего года действительно может начаться экономический рост. Какой? Это зависит от правительства и Национального банка. Возможно, традиционный – очень медленный по 3%, чтобы за три года выйти на компенсацию падения. Но, по моему мнению, мы можем расти быстрее и за два года выйти на уровень прошлого года”, – рассказал Савченко.

6 августа в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что падение ВВП во втором квартале 2020 года по сравнению со вторым кварталом 2019-го составило 11%. Таким образом, падение было на три процентных пункта меньше, чем ожидалось. По мнению Минэкономики, Украина прошла пик кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%. В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м – вырастет на 1,1%, в 2022-м – на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.