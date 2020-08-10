Утверждено обвинительное заключение по делу Навального о клевете

10.08.2020, 10:30, Новости дня

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении блогера Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщила глава пресс-службы прокуратуры столицы Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Навального. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»)», – сказала она, передает ТАСС.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

По версии следствия, Навальный 2 июня разместил в Telegram и Twitter видеоролик, в котором Артеменко выражает свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию России, передает РИА «Новости».

«Обвиняемый опубликовал высказывания, содержащие негативную оценку Артеменко И.С., носящие заведомо ложный характер, не имеющие место в действительности, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред потерпевшему», – уточнила Нефедова.

Уголовное дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Навальный назвал ветерана «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания Навального вызвали большое возмущение в обществе. Петицию с требованием привлечь блогера к ответственности за публичное оскорбление ветерана подписали почти 13 тыс. человек.

Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «клевета».

Член центрального штаба ОНФ, глава Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев попросил председателя СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова дать правовую оценку высказываниям блогера. В Общественной палате РФ также призвали Следственный комитет проверить оскорбление Навальным ветерана, юрист Илья Ремесло попросил прокуратуру и СК проверить действия блогера на предмет реабилитации нацизма.

Представитель Российских студенческих отрядов Михаил Киселев в комментарии газете ВЗГЛЯД заметил, что Навальный мог обойти тему ветеранов, однако «вышел за рамки приличия и покусился на святое», а адвокат Александр Зорин предложил Артеменко помощь в защите его чести и достоинства в суде.