Белорусский политолог: Лукашенко начнет масштабные репрессии

10.08.2020, 10:08, Новости дня

«Конфликт в обществе давно вызревал. Но Лукашенко не готов к переменам и провоцирует новые протесты», – сообщил газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя результаты президентских выборов и беспорядки, охватившие Минск и другие города республики.

«Официально Лукашенко лидирует, но вопрос в том, как на это реагирует общество. Голосование закончилось столкновениями на улицах не только Минска, но и в регионах. Очевидно, что это беспрецедентное и историческое событие для Белоруссии», – сказал политолог Дмитрий Болкунец.

«Также стоит отметить длинные очереди, образовавшиеся на избирательных участках как в стране, так и за рубежом. Это говорит о высокой гражданской активности людей, которые хотели сменить власть через выборы. Но власть этого не услышала и принялась за старое», – считает политолог.

По мнению эксперта, конфликт в белорусском обществе «давно вызревал». «Не заметить стремление к переменам невозможно. Но Лукашенко не готов к переменам и создает новое напряжение в обществе, провоцируя протесты в регионах страны», – убежден собеседник.

«Насколько масштабными будут дальнейшие протесты – сказать сложно. Но пока перевес на стороне Лукашенко благодаря поддержке силовиков. Несогласных он будет дожимать, а затем начнет масштабные репрессии. Думаю, участники протестов также понимают, к чему это может привести», – предполагает эксперт.

«Но то, что ночные протесты стали историческим событием – очевидно. К сожалению, отдельные силы пытаются решить вопрос смены власти через улицу, а не через выборы. Это вызывает тревогу и показывает незрелость институтов развития государства», – заключил Болкунец.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.