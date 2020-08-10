Зеленский призвал белорусов к диалогу и отказу от уличного насилия

10.08.2020, 9:16, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя беспорядки в Белоруссии по итогам выборов президента, призвал граждан республики к диалогу, толерантности и отказу от уличного насилия.

«Наши соседи белорусы сейчас переживают трудные времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это непросто. Уже очевидно, что не все в стране согласны с результатами выборов. А, как известно, любая легитимность происходит исключительно от социального доверия. Исключительно из доверия. Сомнения в таких масштабах – прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который растет. То, что мы сейчас, к большому сожалению, и наблюдаем», – написал Зеленский в Facebook.

Он призвал граждан Белоруссии к максимальной терпимости и отказу от уличного насилия.

«Мы призываем вас к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. Потому что только диалог позволит гражданам Республики Белоруссия выйти из сложного кризиса и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия. Только взаимопонимание между всеми сторонами может сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. Иначе эскалация насилия будет нарастать, а это грозит чрезвычайно горькими последствиями. По-моему, в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и протестующее общество», – добавил Зеленский.

Украинский президент считает, что Белоруссия в своих действиях должна придерживаться всеобщих демократических норм и стараться обеспечить собственному народу его права и свободы во всей их полноте. «Только так можно сохранять надежду на выход из кризиса», –уверен Зеленский.

«Украина и я лично очень заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была действительно независимой и демократичной страной с сильной экономикой и стабильными социальными отношениями. Белоруссия – наш ближайший сосед, и поэтому нам не все равно, что будет с нашими друзьями дальше», – заключил он.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%. При этом сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

По данным правозащитников, в ходе выборов президента 8 и 9 августа в Белоруссии были задержаны более 90 человек.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков в ночь на 10 августа, участникам и организаторам акций грозит до восьми и 15 лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.