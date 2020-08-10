 

В день выборов президента в Белоруссии задержали 80 человек

10.08.2020, 8:16, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинВ день выборов, 9 августа, в Белоруссии были задержаны 80 человек, сообщили местные правозащитники.

Об этом информирует РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, предварительная явка составила 84,05%, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает во всех районах, на втором месте – Светлана Тихановская. Сама Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.  К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния, которое продолжится в понедельник.

Президенты Польши и Литвы в совместном заявлении призвали власти Белоруссии воздержаться от насилия и соблюдать демократические стандарты. В Совете Федерации заявили о попытке устроить «Майдан-2» в Белоруссии.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / В Армении на границе с Азербайджаном повредили трубы Газпрома

27.03 / Медведев не удалял Абызова во «ВКонтакте». Что на самом деле произошло в соцсети между старыми друзьями

25.06 / Путин: Принципиально важно, чтобы люди высказали мнение по поправкам в Конституцию

17.07 / Степанов оценил возможность возвращения жесткого карантина: Шансы, как встретить динозавра на улице

24.07 / Водоросли оказались эффективнее популярного в США препарата от коронавируса

27.07 / Политолог объяснил отказ Тихановской от интеграции с Россией

01.08 / Экс-заместитель главкома ВВС указал на заимствование США идей у СССР и России

13.07 / El País – гонконгский кризис показал, с какими сложностями столкнулась «средненькая держава» Великобритания

01.07 / WSJ: АНБ выразило особое мнение об информации о предполагаемых российских выплатах Талибану

21.07 / Рубль вырос к доллару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска