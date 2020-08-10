На место проведения протестов в Минске прибыли следователи

10.08.2020, 7:30, Новости дня

Следственно-оперативная группа проводит осмотр мест проведения несанкционированных уличных акций в центре Минска, информирует Sputnik Беларусь.

«В центре Минска работает следственно-оперативная группа, идет осмотр мест происшествия. Сотрудники СК просят прохожих не мешать их работе и разойтись», – передает сообщение РИА «Новости».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. К закрытию большинства участков (по состоянию на 20.00) уровень явки на выборах президента Белоруссии, по данным ЦИК, составил 84,05%.

По словам главы ЦИК республики Лидии Ермошиной, по результатам подсчета голосов на закрытых участках в пяти регионах Белоруссии на выборах главы республики лидирует Александр Лукашенко, на втором месте – Светлана Тихановская. При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии.

После закрытия большинства избирательных участков в Минске начали перекрывать центральные улицы. В центре белорусской столицы начались столкновения с ОМОН.

К месту протестов в центре Минска прибыли подразделения внутренних войск Белоруссии, а также десятки специальных машин и автозаков. Белорусская милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились пострадавшие.

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