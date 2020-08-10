Первые итоги президентских выборов в Беларуси

10.08.2020, 1:20, Новости дня

Белорусская милиция начала разгонять акции протеста, начавшиеся, когда президент Александр Лукашенко готовится объявить об очередной победе на выборах, в условиях самого большого вызова его власти за многие годы.

Очевидец, с которым побеседовал корреспондент агентства Reuters, сообщил, что по меньшей мере десять человек были задержаны в Минске.

О задержаниях в столице и других городах Беларуси сообщили местные СМИ. Участники акций протеста аплодировали и подавали автомобильные сигналы в знак солидарности с оппозицией.

65-летний Лукашенко столкнулся с новой волной протеста по поводу его действий в условиях пандемии COVID-19, экономической ситуации и положением с правами человека.

Одобренный государством экзит-пол показал, что Лукашенко получил 79,7 процента голосов, в то время как его главный оппонент, Светлана Тихановская, – лишь 6,8 процента.

За последние недели Тихановская, бывшая учительница, из практически неизвестной фигуры превратилась в самого крупного соперника действующего президента.

Военная техника, солдаты и милиция патрулировали улицы Минска, по всей видимости, готовясь к новым протестам.

Репрессии против оппозиции могут повредить попыткам Лукашенко наладить отношения с Западом на фоне натянутых отношений с традиционным союзником, Россией, которая пыталась подтолкнуть Беларусь к более тесному политико-экономическому союзу.

Лукашенко руководит страной с 1994 года.

Тихановская включилась в кампанию после того, как ее муж, антиправительственный блогер, который хотел участвовать в выборах, был посажен в тюрьму.

Светлана Тихановская

В воскресенье она пришла на избирательный участок в сопровождении сотен сторонников, скандировавших ее имя.

Она выразила надежду на проведение свободных выборов.

Приняв участие в голосовании, Лукашенко назвал сообщения о репрессивных мерах фейками и надуманными обвинениями. По его словам, он не видит угрозы в кампании Тихановской.

На протяжении четверти века иностранные наблюдатели не признавали выборы в Беларуси свободными и справедливыми, и Лукашенко предостерег демонстрантов против выхода на улицу после голосования.

Местные СМИ сообщили, что, в ожидании возможных беспорядков, площади в Минске были блокированы, а на окраинах столицы замечены военнослужащие.

В работе социальных сетей наблюдались сбои.

В Москве и Киеве образовались очереди из желающих проголосовать на участках при посольствах Беларуси.

Следуя советской экономической модели, Лукашенко в последние годы пытается повысить доходы и уровень жизни населения. При этом он столкнулся с критикой в связи с его реакцией на пандемию коронавируса.

Не обращая внимания на насмешки по поводу уместности для женщины баллотироваться на пост президента, Тихановская развернула кампанию, пользуясь поддержкой жен двух других кандидатов – Виктора Бабарико, который был заключен в тюрьму и Валерия Цепкало, который бежал за границу, опасаясь ареста.