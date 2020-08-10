Указы Трампа о помощи в связи с COVID-19 вызвали спор между Белым домом и демократами

10.08.2020, 1:20, Новости дня

Белый дом и представители руководства демократов в воскресенье вступили в дискуссию об указах президента Дональда Трампа о продлении дополнительных выплат десяткам миллионов американцев, оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, и об отсрочке по уплате налога на заработную плату.

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси в интервью телеканалу Fox News в воскресенье назвала действия Трампа «мизерными, слабыми и неконституционными».

Она заявила, что «потребуется время, чтобы деньги оказались в карманах американцев», и призвала Белый дом «пойти навстречу» в вопросе о новых расходах на помощь более 30 миллионам безработным, а также штатам и муниципалитетам.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что субботние указы Трампа «не были его лучшим вариантом», обвинив Пелоси и лидера демократов в Сенате Чака Шумера в провале двухнедельных переговоров о пакете помощи в связи с коронавирусом.

«Я говорил, что как только у них будет предложение, я готов к разговору», – сказал Мнучин.

По его словам, Белый дом готов выделить дополнительную помощь штатам и муниципалитетам, «но не триллион долларов», как предлагают демократы.

Выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС, Шумер охарактеризовал директивы Трампа, как «ошибочные», «не работающие», «слабые» и «слишком узкие».

«Если американцы посмотрят на эти указы, они увидят, что они даже близко не справятся с выполнением поставленной задачи», – сказал он.

В ходе переговоров демократы добивались продления дополнительных федеральных выплат по безработице в размере 600 долларов в неделю, которые истекли в конце июля, до конца года. Трамп сократил их до 400 долларов, отметив при этом, что 100 долларов из этой суммы должны платить штаты.

«У штатов нет на это денег», – заявила Пелоси.

Мнучин возразил, что штаты могут выплачивать эти деньги из неизрасходованных средств, перечисленных федеральными властями в соответствии с предыдущими законами о помощи в связи с коронавирусом.

Трамп и Белый дом ожидают, что указы будут оспорены в судах, поскольку законодательство о расходах должно одобряться Конгрессом.

На вопрос, считает ли он указы Трампа законными, Шумер сказал: «Я оставлю это адвокатам».

Многие республиканцы настаивали, что выплаты в размере 600 долларов в неделю были слишком большими, и во многих случаях люди получали больше денег в виде пособий, чем когда они работали.

Трамп подписал указы на своем гольф-курорте в Нью-Джерси, сократив выплаты с 600 до 400 долларов в неделю.

«Это те деньги, которые нужны (безработным), это те деньги, которые они хотят получить, и они дадут им стимул вернуться к работе», – сказал Трамп.

При этом он оставил определение фактического размера выплат на усмотрение штатов, поэтому реальные суммы могут быть меньше.

Кроме того, другим указом Трамп приостановил сбор налога на заработную плату, который составляет 7,65 процента для работников, зарабатывающих менее 100 тысяч долларов в год. Льгота будет действовать до конца года.

Эти налоги используются для финансирования пенсий и медицинского обслуживания пожилых американцев. При этом в конечном итоге эти налоги должны быть уплачены, если Конгресс не примет решения об их списании.

«Это ложное снижение налогов станет большим шоком для работников, которые решат, что им снизили налоги, тогда как на самом деле им только дали отсрочку», – заявил один из критиков Трампа, сенатор Рон Уайден.

Вероятный оппонент Трампа на выборах демократ Джо Байден назвал указы «серией полусырых мер» и обвинил президента в том, что он подвергает угрозе выплату пенсий, предоставляя отсрочку на уплату налогов на заработную плату, из которых финансируется программа социального страхования.