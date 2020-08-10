Разработана биоразлагаемая обувь из водорослей

10.08.2020, 1:20, Новости дня

Ученым удалось создать биоразлагаемую обувь из водорослей для уменьшения количества вредных пластиковых отходов, которые попадают в океаны.

По словам ученых, материал, который они создали, полностью соответствует коммерческим спецификациям для летней обуви, сделанной из гибкого пластика. Дешевая летная обувь после выбрасывания разлагается за сотни лет и может попадать в океаны, загрязняя источники воды и убивая морскую жизнь.

Во время новой работы ученым удалось создать пенополиуретан, сделанный из масла водорослей. Такие масла быстро растут в условиях фотосинтеза и могут быть преобразованы в химические вещества для производства пластмасс. Как утверждают специалисты, новый материал разлагается в почве спустя 16 недель. Такая особенность гарантирует, что материал разрушится до попадания в океан или практически сразу после этого.