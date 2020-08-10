 

В Минске избит фотограф AP. СМИ сообщают, что автозак въехал в толпу протестующих

10.08.2020, 0:18, Новости дня

Как минимум два человека серьезно пострадали в результате протестов в центре Минска, сообщают белорусские и российские СМИ.

В частности, издание “Наша ніва” пишет в Telegram, что в столице Беларуси сильно избит фоторепортер агентства Associated Press, уроженец Харькова Мстислав Чернов. Его, по информации издания, увезла “скорая”.

В свою очередь, “МБХ-Медиа” сообщило, что в Минске автозак намеренно въехал в толпу протестующих. Известно как минимум об одном пострадавшем.

“Автозак въехал в толпу в Минске намеренно в спины протестующих. Один человек без сознания, в крови. Его пытаются реанимировать медики”, – пишет издание.

Впоследствии пострадавшего забрала “скорая”.

При этом, по информации TUT.BY, автозак сбил человека, который стоял на проезжей части. Когда протестующие пытались оттащить мужчину с дороги, силовики забросали их светошумовыми гранатами.

Протесты в центре Минска начались вскоре после закрытия избирательных участков. Митингующие, как сообщается, считают объявленные предварительные результаты голосования сфальсифицированными: официальный экзит-полл показал победу действующего президента Александра Лукашенко с результатом почти 80%. Тогда как главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская получила около 7%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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