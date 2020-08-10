В городах Беларуси начались протесты. В Минске ОМОН задерживает людей

10.08.2020, 0:15, Новости дня

В Беларуси начались задержания на акциях протеста против Александра Лукашенко и объявленных предварительных результатов выборов президента, согласно которым действующий президент побеждает.

Как сообщило агентство Reuters, полиция Беларуси применила против участников протестных выступлений, вспыхнувших в воскресенье в Минске, светошумовые гранаты.

Тысячи людей вышли на улицы белорусской столицы, выражая солидарность с оппозицией.

Полиция блокировала улицы, и, по словам очевидца, как минимум, десять человек были арестованы в одном из районов Минска.

Местные медиа сообщают о задержаниях и столкновениях демонстрантов с полицией – как в Минске, так и в других городах страны.

Один из очевидцев рассказал о человеке, выброшенном из полицейского автомобиля и упавшем без сознания на землю.

Власти Беларуси заявили, что никто из участников протестных выступлений не пострадал.

Интернет в Беларуси весь день работает с перебоями.

В Минске на улицы, по поступающим сообщениям, вышли тысячи людей. Корреспондент «МБХ медиа» в Минске сообщает, что задержания проходят по всему городу. Радио Свобода ведет прямую трансляцию событий в Беларуси.

На проспект Победителей прибыли пять автобусов с ОМОНовцами, которые начали разгонять собравшихся. Жители Минска собираются у своих участков, чтобы после окончания подсчета голосов направиться к стеле «Минск город-герой».

У самой стелы происходят столкновения между полицией и протестующими. В телеграм-канале Nexta опубликованы видео, на которых предположительно запечатлены взрывы светошумовых гранат. О пострадавших пока не сообщается.

Как сообщает Белорусская служба Радио Свобода, спонтанные акции протеста проходят и в некоторых других городах – в том числе Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, там задержаны от нескольких человек до нескольких десятков.

Согласно официальным экзитполам, Лукашенко набирает около 80 процентов голосов избирателей, а его основная соперница Светлана Тихановская – около 7 процентов. В телеграм-каналах и твиттере публикуются фото протоколов с избирательных участков в разных городах, которые свидетельствуют о преимуществе на этих участках Тихановской. Штаб Тихановской назвал несколько избирательных участков в разных районах Минска, где, согласно данным официальных протоколов, их кандидат победила с большим отрывом.

Участники акций протеста считают, что результаты экзитпола – и первые предварительные результаты ЦИК Беларуси, согласно которым Лукашенко лидирует с большим отрывом – сфальфицированы.