Специалисты рассказали об экономическом неравенстве среди древних людей

10.08.2020, 0:10, Новости дня

Международная группа ученых решила использовать метод изотопного анализа с целью определения материального статуса людей, останки которых были обнаружены в неолитическом захоронении вблизи польской деревни Ослонки.

Анализ показал, что останки принадлежали людям в возрасте от 18 до 45 лет. Украшения и головные повязки, которые были обнаружены на месте захоронения, позволили ученым предположить их принадлежность к привилегированному слою. Найденные образцы костей коровы того же периода позволяют ученым подтвердить материальный статус похороненных.

Найденные изотопы углерода в костях коровы указывают на то, что люди питались мясом местного крупного рогатого скота. В останках других людей изотопов найдено не было. Результаты исследования позволяют ученым сделать вывод о различном материальном благосостоянии людей, останки которых были обнаружены в захоронении.