Найден способ, который поможет справиться с головокружением

10.08.2020, 0:10, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что при помощи витамина D можно снизить частоту головокружений. Эксперты советуют принимать витамин вместе с кальцием.

Медики занимались изучением возможности медикаментозной коррекции постоянно повторяющихся головокружений, которые дают о себе знать после изменения положения головы. Такое состояние является самым распространенным заболеванием вестибулярного аппарата, которое в большей степени характерно для женщин.

В исследовании ученых приняли участие 957 корейцев с подобным диагнозом, которые проходили физиотерапевтическое лечение. Участники были разделены на две группы: первая регулярно принимала витамин D, а вторая – получала плацебо. Было обнаружено, что у тех участников, которые принимали витамин D и кальций, установлено снижение частоты случаев головокружения на 24%.