 

В Северной Каролине произошло самое мощное землетрясение почти за 100 лет

09.08.2020, 18:40, Новости дня

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 3 километрах от города Спарта в Северной Каролине, у границы между этим штатом и Вирджинией, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным Геологической службы Северной Каролины, это самое мощное землетрясение в штате с 1926 года.

Эпицентр землетрясения находился в округе Аллегейни, но, судя по сообщениям в социальных сетях, толчки ощущались даже в Южной Каролине и Джорджии.

Геологическая служба США получила сообщения из Атланты, которая находится в 480 километрах.

Землетрясение произошло в 8:07 по местному времени.

Информации о пострадавших не поступало, но городу с населением около 1800 человек нанесен небольшой ущерб, сообщил мэр Спарты Уэс Бринегар.



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