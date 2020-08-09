 

США и другие страны обеспокоены ситуацией с правами человека в Гонконге

09.08.2020, 18:40, Новости дня

Государственный секретарь США Майк Помпео и его коллеги – министры иностранных дел Австралии, Канады, Новой Зеландии и Великобритании – обнародовали совместное заявление в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Гонконге, выразив серьезную озабоченность по поводу несправедливой дисквалификации кандидатов на выборах в Законодательный совет Гонконга и несоразмерного переноса этих выборов.

«Эти шаги подрывают демократический процесс, имеющий основополагающее значение для стабильности и процветания Гонконга», – говорится в совместном заявлении.

«Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с введением Пекином нового Закона о национальной безопасности, который подрывает фундаментальные права и свободы жителей Гонконга», – заявили главы дипломатических ведомств пяти стран.

Они выразили поддержку законных надежд жителей Гонконга на избрание членов Законодательного совета путем подлинно свободных, честных и заслуживающих доверия выборов и призвали правительство Гонконга восстановить права отстраненных кандидатов, «чтобы выборы прошли в обстановке, способствующей осуществлению демократических прав и свобод, закрепленных в Основном законе» Гонконга.

«Пекин обещал жителям Гонконга автономию и свободу в соответствии с принципом “Одна страна, две системы” в Китайско-британской совместной декларации, которая является договором, зарегистрированным в ООН, – напомнили министры, – и должен выполнять свои обязательства. Мы призываем правительство Гонконга провести выборы как можно скорее».



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