 

Стало известно о возобновлении полетов из курортных городов Турции в Россию

09.08.2020, 18:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинТурецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines возобновят полеты из курортных городов Турции (Анталья, Бодрум и Даламан) в Россию, сообщили в Росавиации. С 10 августа РФ откроет авиасообщение с этими городами.

«Турецкие авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines также возобновляют полеты из трех пунктов в РФ на курорты своей страны», – передает ТАСС сообщение ведомства.

При этом уточняется, что более десяти российских авиакомпаний готовы возобновить полеты из Москвы, Санкт- Петербурга и Ростова-на-Дону в эти турецкие города.

Напомним, с 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение. Полеты открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стала доступна Абхазия. 



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