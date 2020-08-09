Девять регионов Украины не соответствуют требованиям для смягчения карантина – Минздрав

09.08.2020, 17:35, Новости дня

Девять регионов Украины не соответствуют требованиям для смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Как минимум один показатель (загруженность больниц, охват тестированием, динамика распространения и выявления инфекции) превышен в Киеве и Киевской области, а также в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской и Черновицкой областях.

Скриншот: moz.gov.ua

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.

По состоянию на утро 9 августа общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом, выздоровело 43 972 человека.