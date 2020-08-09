 

“Им наплевать”. Лукашенко заявил, что генпрокуроры Украины и РФ не приехали в Минск из-за задержанных вагнеровцев

09.08.2020, 13:05, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным наемникам российской частной военной компании “Вагнер”. Об этом сообщает агентство “Интерфакс”.

Лукашенко подчеркнул, что генпрокурорам двух стран “наплевать на этих ребят”.

Он рассказал журналистам, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным россиянам.

Президент Беларуси отметил, что получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов по задержанным боевикам “на пяти страницах”. Сейчас эти факты рассматривает Следственный комитет Беларуси.

Лукашенко добавил, что не исключает тот факт, что ситуацию с боевиками “спровоцировала третья страна”.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта “Миротворец” как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что украинская сторона готовит ходатайство об экстрадиции 28 наемников ЧВК “Вагнер”.

7 августа российское издание “Комсомольская правда” обнародовало собственное расследование, в котором утверждает, что арест 33 боевиков российской частной военной компании “Вагнер” является провокацией украинских спецслужб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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