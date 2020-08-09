Лукашенко обвинил крупнейший белорусский новостной портал в “желании мордобоя”

09.08.2020, 13:05, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукшенко уже проголосовал на выборах. После этого он обвинил журналистов портала TUT.BY и “Радыё Свабода” в “желании мордобоя”, сообщает TUT.BY.

Белорусский президент обвинил журналистов TUT.BY в том, что они пытаются “свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить” и ждут, что перед ними “встанут на колени и будут целовать колени и песок, по которому они бродили”.

Лукашенко заявил, что если журналисты будут вести себя по закону, то претензий к ним не будет.

Также он объяснил задержание журналистов омоновцами тем, что сотрудники СМИ “хотели мордобоя”. Когда же корреспондентка заявила, что это не так, Лукашенко ответил, что пока мордобоя не было, так как он “поставил их на место”.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно проходило до 8 августа включительно. 9 августа началось основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах – Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.