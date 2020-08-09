 

Новый смартфон от Apple получит поддержку системы Beidou

09.08.2020, 12:55, Новости дня

Американская компания Apple намерена предложить в новых смартфонах поддержку китайской навигационной системы Beidou.

Таким образом, в скором времени владельцы девайсов смогут определять местоположение благодаря китайским спутникам. В настоящее время уже активно осуществляется испытание новой системы. Следует отметить, что ранее лишь осуществлялась работа с системами ГЛОНАСС и GPS.

На китайском рынке все доступные смартфоны поддерживают местную навигационную систему, тогда как iPhone является единственным устройством, которое лишено такой возможности. Остальные детали относительно предстоящего смартфона пока производителем удерживаются в тайне до выхода на рынок.



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