Новый смартфон от Apple получит поддержку системы Beidou
09.08.2020, 12:55, Новости дня
Американская компания Apple намерена предложить в новых смартфонах поддержку китайской навигационной системы Beidou.
Таким образом, в скором времени владельцы девайсов смогут определять местоположение благодаря китайским спутникам. В настоящее время уже активно осуществляется испытание новой системы. Следует отметить, что ранее лишь осуществлялась работа с системами ГЛОНАСС и GPS.
На китайском рынке все доступные смартфоны поддерживают местную навигационную систему, тогда как iPhone является единственным устройством, которое лишено такой возможности. Остальные детали относительно предстоящего смартфона пока производителем удерживаются в тайне до выхода на рынок.
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