В центре Киева правоохранители обезвредили взрывное устройство

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09.08.2020, 11:55, Новости дня

Сегодня утром правоохранители Киева обезвредили взрывное устройство, обнаруженное у офисного помещения на улице Большой Васильковской. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве на своей странице в Facebook.

“Сегодня утром в столичную полицию от охранников поступило сообщение о том, что у офисного помещения на улице Большой Васильковской они обнаружили предмет, похожий на взрывчатку. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа и сотрудники профильных служб полиции Киева”, – говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают правоохранители.

Во время осмотра объекта был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. Специалисты взрывотехнической службы обезвредили его. 

Решается вопрос о правовой квалификации.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и ищет причастных к совершению преступления.

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Posted by Поліція Києва on Pühapäev, 9. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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