В Киеве коронавирус выявили у девятимесячного мальчика

09.08.2020, 11:55, Новости дня

В Киеве за сутки коронавирус выявили еще у 120 жителей столицы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных заболевших: 55 женщин в возрасте от 19 до 69 лет, четыре девочки в возрасте от четырех до 10 лет, 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет и семь мальчиков от девяти месяцев до 17 лет. В числе новых заболевших пятеро медиков.

За сутки умерли два пациента, госпитализировали 19 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе (24), в Днепровском и Соломенском (по 17 случаев), и в Голосеевском районе (13 случаев).

По состоянию на сегодняшний день в Киеве уже 9498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 147 из них закончились летально. Выздоровели 3205 человек.

Друзі! Ще в 120 мешканців столиці виявили коронавірус за минулу добу.Дві людини померли. За весь період коронавірус… Posted by Кличко – мер on Pühapäev, 9. august 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 9 августа, общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 80 949. Умерло 1897 пациентов с коронавирусом, выздоровело 43 972 человека.