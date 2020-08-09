Новый кроссовер Bentley Bentayga Speed будет представлен на следующей неделе

09.08.2020, 11:50, Новости дня

Сегодня появились данные, что в скором времени состоится выход обновленного кроссовера Bentley Bentayga в версии Speed.

Представители марки сообщили, что премьера пройдет 12 августа. Предполагается, что здесь разработчиками предусмотрен усовершенствованный турбированный двигатель на 6 литров, который выдает 626 л.с. мощности. Отличия коснутся и внешнего вида автомобиля, который имеет увеличенные колеса, модернизированную выхлопную систему и улучшенные диффузоры.

Кроме того, автомобиль может похвастаться улучшенной мультимедийной системой с сенсорным дисплеем. Более точные характеристики кроссовера в версии Speed будут известны несколько позже. Эксперты пока не берутся прогнозировать спрос на предстоящую новинку.