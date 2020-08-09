Автоновости: Компания Volkswagen выпустит новый электрический пикап

09.08.2020, 11:50, Новости дня

Немецкий бренд Volkswagen сообщил о старте работ по разработке нового электрокара в кузове пикап.

Предполагается, что премьера транспортного средства состоится в ближайшее время. Вместе с тем немецкая компания всерьез нацелена расширять модельный ряд электрических автомобилей, которые приобретают наибольший интерес у покупателей по всему миру. Ранее представители марки анонсировали, что в течение 8-9 лет состоится выход порядка 75 электрокаров.

В качестве базы для нового пикапа выступает модель Amarok. Пока в компании не называют точные параметры и характеристики, однако новый пикап в дальнейшем сможет поступить в свободную продажу на рынке США и Европы.