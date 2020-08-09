В Минск стягивают военную технику, в некоторых городах Беларуси перебои с интернетом

09.08.2020, 10:47, Новости дня

В столице Беларуси накануне основного дня голосования на выборах президента заметили военную технику. Соответствующее видео 8 августа опубликовало TUT.by на своем YouTube-канале.

ВИДЕОВидео: TUT.BY. Политика / YouTube

Кроме того, в связи с выборами Министерства внутренних дел страны переведены на усиленный режим работы, сообщил телеканалу “Беларусь 1” пачальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси Дмитрий Курьян.

Также по всей стране наблюдаются перебои в работа интернета, сообщает Telegram-канал NEXTA Live. В частности, не загружается YouTube и Telegram, есть проблемы с подключением к популярным новостным ресурсам.

Издание TUT.by пишет, что о перебоях сообщили жители Минской области, Витебска, Бобруйска. Читатели издания пишут, что очень медленно грузятся файлы в Telegram без прокси-сервиса, очень медленно загружается YouTube, не работают Google-сервисы и не открывается сайт оппозиционного политика Виктора Бабарико.

4 августа началось досрочное голосование на выборах президента Беларуси. Оно проходило до 8 августа включительно. 9 августа началось основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на выборах – Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.