В Южной Корее женщина-депутат в платье возмутила соцсети – она перепутала парламент с баром

09.08.2020, 10:34, Новости дня

Депутата Национального собрания Южной Кореи Рю Хочжон пришла на работу в летнем платье и вызвала резкую критику в свой адрес в соцсетях, пишет CNN. Интернет-пользователям не понравился её несоответствующий обстановке образ, при этом её собственная Партия справедливости и правящие демократы поддержали молодую женщину, которая ломает сексистские традиции в верхних эшелонах власти.



Twitter/wnewskr

Во вторник депутат парламента Южной Кореи Рю Хочжон пришла на пленарное заседание в летнем красно-белом платье и спровоцировала оскорблений в свой адрес в социальных сетях, пишет CNN. Издание рассказывает, что такой выбор одежды привёл к дебатам вокруг проявлений сексизма и патриархальной культуры, на которые с давних пор жалуются жительницы этой азиатской страны.

Некоторые интернет-пользователи заявили, что её образ не подходил для заседания парламента. При этом сейчас, как указывает новостной сайт, женщины составляют 19% всех депутатов — это является рекордом для Южной Кореи, которая сильно отстаёт по этому параметру от международных стандартов. Другие комментаторы задавались вопросом, заслуживает ли вообще Рю Хочжон права представлять народ в парламенте. «Скоро она придёт на работу в бикини», — предположил один из пользователей соцсетей. «Это бар?» — написал другой на странице сторонников президента-демократа в Facebook. Некоторых также возмутил возраст депутата — в свои 27 она является самым молодым членом Национального собрания.

“우리에게는 더 많은 ‘류호정’이 필요하다”https://t.co/twd1jfEPS5

“저는 입법 노동자이고, 국회는 제 일터예요. 제가 겪는 이 일이 여성들이 일터에서 겪는 일과 다를 바 없다고 생각해요. 사회생활이라는 이름으로 감내하는 성희롱과 성차별을 공론장에서 확인하게 된 것이죠.” 류호정 정의당 의원 pic.twitter.com/Gmvv9kfry7

— 여성신문 (@wnewskr) August 5, 2020

В интервью информационному агентству «Рёнхап» Рю Хочжон рассказала, что надела платье, чтобы «разрушить традицию», согласно которой депутаты должны носить костюмы. Она добавила, что «авторитет Национального собрания не основывается на этих костюмах».

В то время как онлайн платье Рю Хочжон вызвало осуждение, её собственная Партия справедливости и правящая Демократическая партия поддержали выбор депутата. Леволиберальная Партия справедливости заявила, что их сторонница подверглась атаке саркастических и сексистских комментариев. «Мы категорически не согласны с теми высказываниями, которые рисуют женщину-политика как недостаточно квалифицированную, оценивая её одежду и образ, а не законодательную работу», — подчёркивают представители партии в официальном сообщении. Отметив, что женщин-депутатов до сих пор критикуют за брюки или яркую одежду, соратники Рю Хочжон выразили сожаление, что в Национальном собрании кричать друг на друга стало обычным делом, а надеть платье — проблемой.

Со своей стороны депутат от демократов Ко Мин Чжун указала, что не одобряет выбор коллеги, однако не согласна с чрезмерной критикой её одежды. «Я выражаю ей свою благодарность за то, что она нарушила излишне торжественную и авторитарную атмосферу в Национальном собрании», — написала Ко Мин Чжун на своей странице в Facebook.

Хотя Южная Корея является развитой страной, многие феминистки считают, что здесь женщинам приходится тяжело, пишет CNN. В последние годы в стране стали бороться с глубоко патриархальной культурой: дискриминацией на рабочем месте, сексуальным насилием и домогательствами, а также опасными стандартами красоты. Тем не менее даже на высокопоставленных должностях женщины продолжают сталкиваться с сексизмом и неравенством оплаты труда.