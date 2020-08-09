 

В РФ зафиксировано 5 тыс. 189 случаев коронавируса

09.08.2020, 10:16, Новости дня

За минувшие сутки в РФ зарегистрировано 5 тыс. 189 случаев коронавирусом, общее число случаев составило 887 тыс. 536, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным оперштаба, в Москве выявлено 689 случаев, в Свердловской области – 184, в Санкт-Петербурге – 160.

За сутки нет прироста числа случаев в Ненецком АО, наименьший прирост – 0,1% – в Северной Осетии, следует из данных на портале стопкоронавирус.рф.

Скончались за сутки в РФ от коронавируса 77 человек, общее число летальных исходов составило 14 тыс. 931.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 3 тыс. 215 человек. (…) За весь период выписано по выздоровлению по РФ 693 тыс. 422», – говорится в сообщении оперштаба.

«По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 30,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 298 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 241 тыс. 925 человек», – уточнили в оперштабе.

Накануне в РФ было выявлено 5 тыс. 212 новых случаев коронавируса.



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