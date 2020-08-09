В отеле с коронавирусными пациентами в Индии семь человек погибли из-за пожара

09.08.2020, 8:08, Новости дня

При пожаре в отеле «Сварна палас» в Индии, который используется как карантинное и лечебное учреждение для пациентов с коронавирусом, погибли минимум семь человек, более 15 пострадали, сообщил телеканал NDTV.

Пожар произошел в городе Виджайваде в штате Андхра-Прадеш. «В результате инцидента погибли семь человек, пострадали 15-20 человек. Их срочно доставили в больницу. Двое-трое из них находятся в критическом состоянии», – передает ТАСС сообщение местной полиции.

По данным телеканала, из-за возгорания среди пациентов началась паника, несколько из них выпрыгнули из здания, чтобы спастись. Всего в отеле на лечении находились 22 человека.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Напомним, 9 и 12 мая произошли пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, погибли в общей сложности семь пациентов. Предварительно, причиной возгорания стали аппараты ИВЛ «Авента-М».

Росздравнадзор приостановил использование в РФ этих аппаратов ИВЛ, которые произведены с 1 апреля 2020 года.